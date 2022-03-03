РФС оспорит в CAS решение о недопуске российских команд к участию в международных турнирах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения Международной футбольной ассоциации (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных турнирах. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

"В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено", - говорится в заявлении РФС.

"С целью обеспечить возможность участия российских команд в ближайших запланированных матчах РФС будет настаивать на ускоренном порядке рассмотрения дела, в случае отказа ФИФА и УЕФА от подобной процедуры, будет выдвинуто требование на введение обеспечительных мер в виде приостановления решений ФИФА и УЕФА, а также соревнований, в которых российские команды должны были участвовать. РФС считает, что ФИФА и УЕФА при принятии решения об отстранении российских команд не располагали правовым основанием, оно нарушило основополагающие права РФС как члена ФИФА и УЕФА, в том числе право принимать участие в соревнованиях. Кроме того, решение о снятии национальной сборной с квалификации к чемпионату мира 2022 года было принято под давлением прямых соперников по стыковым матчам, что нарушило спортивный принцип и правила честной игр", - отмечается в заявлении.

В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России по футболу на данный момент не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Россияне 24 марта должны были сыграть со сборной Польши, а в случае победы им предстояло 29 марта встретиться с сильнейшей командой в паре Швеция - Чехия. Также по решению УЕФА московский "Спартак" не сможет сыграть в 1/8 финала Лиги Европы против германского "Лейпцига" (игры должны были пройти 10 и 17 марта).