Действующий обладатель Кубка России "Локомотив" проиграл "Енисею" в 1/8 финала турнира

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 0:4 дома уступил красноярскому "Енисею" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

В составе победителей голы забили Валерий Кичин (25-я минута ), Александр Ломакин (38, пенальти), Андрей Окладников (77), Михаил Комков (90+2). На 36-й минуте встречи защитник московского клуба Наир Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 64-й минуте полузащитник "Локомотива" Рифат Жемалетдинов не сумел реализовать пенальти, вратарь "Енисея" Михаил Опарин отразил удар. На второй минуте компенсированного времени Комков добил мяч в сетку ворот после того, как не смог реализовать пенальти.

Этот матч стал первым для Дмитрия Лоськова в качестве исполняющего обязанности главного тренера железнодорожников. Во вторник "Локомотив" объявил об уходе с поста наставника команды немца Маркуса Гисдоля, который возглавил клуб в октябре 2021 года.

"Енисей" с 35 очками в 25 матчах занимает девятое место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Локомотив" располагается на седьмой строчке таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 28 очков в 18 играх.

Соперник "Енисея" по четвертьфиналу Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта. Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал состоится 29 мая.