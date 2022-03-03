Юрий Семин прокомментировал возможность возвращения в "Локомотив"

ТАСС, 3 марта. Московский "Локомотив" всегда был родным домом для Юрия Семина, но вопрос о возможности его возвращения на тренерский пост нужно задавать руководителям клуба. Об этом Семин сказал газете "Спорт-Экспресс".

"Я всегда относился к "Локомотиву" как к родному дому! Нужно спрашивать не меня, а у руководителей, готовы ли они вернуть Семина", - заявил он.

Во вторник "Локомотив" объявил об уходе с поста наставника команды немца Маркуса Гисдоля.

Семину 74 года, он тренировал "Локомотив" с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016-го по 2020-й. Под его руководством клуб стал трехкратным чемпионом России, шесть раз завоевал Кубок России и трижды выиграл Суперкубок России.

"Локомотив" занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 28 очков в 18 матчах. В следующем матче команда дома сыграет против "Химок" 6 марта.