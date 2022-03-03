Вратарь "Флориды" Бобровский заявил, что не считает себя трудоголиком

ТАСС, 3 марта. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Сергей Бобровский считает тренировочный процесс не трудом, а своим любимым делом. Об этом он сказал газете "Спорт-Экспресс".

"В этом и парадокс. Кто-то думает, что я - трудоголик, но я не чувствую, что тружусь. Я делаю свое дело - то, что мне поможет стать лучше. Конечно, каждый день ты устаешь, но на следующий день восстанавливаешься и снова с удовольствием приходишь на тренировку. Каждый аспект разминки, каждое упражнение выполняется с определенной целью, ты трудишься не впустую", - заявил Бобровский.

"Для чего ты приходишь раньше? Чтобы подготовить себя и потом полноценно и качественно потренироваться. Для чего делается заминка? Чтобы быстрее восстановиться и получить удовольствие от следующей тренировки. Растяжка, кардио, физподготовка - в хоккее нет мелочей, и все это идет в общую копилку, это не труд - это мое любимое дело и искусство", - добавил он.

Бобровскому 33 года, он выступает за "Флориду" с 2019 года. Ранее россиянин представлял в НХЛ "Филадельфию" и "Коламбус", в составе которого дважды становился обладателем трофея "Везина Трофи" (2013, 2017) - приза, вручаемого лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. В текущем сезоне хоккеист провел за "Флориду" 37 матчей, в которых клуб одержал 26 побед.