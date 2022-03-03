"Авангард" будет продавать на домашние матчи плей-офф КХЛ около 4 тыс. билетов

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Действующий обладатель Кубка Гагарина "Авангард" будет продавать на домашние матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги в подмосковной Балашихе около 4 тыс. билетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Согласно постановлению губернатора Московской области, с 4 марта на территории региона отменяется использование QR-кодов, а также ограничения в сфере культурно-массовых мероприятий.

"На один матч будем продавать максимально возможное количество билетов - около 4 тысяч", - сообщили в пресс-службе.

Ледовый дворец в Балашихе вмещает на хоккейных матчах 5 525 человек. В первом раунде плей-офф "Авангард" играет с казанским "Ак Барсом" и ведет в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Казани 4 марта, третий и четвертый - в Балашихе 6 и 8 марта.