"Зенит" стал последним четвертьфиналистом Кубка России по футболу

ТАСС, 3 марта. Петербургский "Зенит" дома со счетом 6:0 обыграл "Камаз" из Набережных Челнов в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу. Встреча прошла на "Газпром Арене".

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В составе победителей отличились Андрей Мостовой (17-я и 48-я минуты), Юри Альберто (26, 45+1), Александр Ерохин (37), Артем Дзюба (85). Гол Мостового на 63-й минуте встречи был отменен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).

Соперник "Зенита" по четвертьфиналу Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта. Ранее в следующую стадию турнира пробились столичные "Динамо", ЦСКА и "Спартак", владикавказская "Алания", красноярский "Енисей", казанский "Рубин" и калининградская "Балтика". Четвертьфинальные матчи планируется провести 19-21 апреля. Действующим обладателем Кубка России является "Локомотив", самый титулованный клуб в истории турнира (девять побед). Финал состоится 29 мая.

"Зенит" четыре раза побеждал в кубке страны, в последний раз команда становилась победителем турнира в сезоне-2019/20.