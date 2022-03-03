Футболист "Ротора" Минаев назвал равным проигранный матч Кубка России против "Рубина"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" провел равный матч против казанского "Рубина", команда, несмотря на поражение, показала достойную и острую игру. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Ротора" Роман Минаев.

В четверг "Ротор" со счетом 1:2 в гостях уступил "Рубину" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Единственный мяч в составе волгоградцев забил Минаев.

"Думаю, мы очень неплохо выглядели на фоне серьезного соперника из РПЛ. Немного сложно пришлось только в первые минуты, все остальное время была абсолютно равная игра. Эпизодами мы смотрелись даже острее, моментов для того, чтобы забить, создали точно не меньше, хорошо контролировали мяч, выбегали в контратаки, когда были такие возможности. В общем, у нас многое получалось из того, что планировали перед игрой", - сказал Минаев.

"Конечно, обидно пропускать два гола с пенальти, тем более, второй момент был совсем небесспорный, эпизод долго смотрели судьи, но решили так как решили. Теперь нужно двигаться вперед и готовиться уже к матчам чемпионата. Совсем скоро нам предстоят два важнейших матча на своем поле", - добавил футболист.

"Ротор" выступает в Олимп - Футбольной национальной лиге - 1 (ФНЛ-1), которая является вторым по силе футбольным дивизионом России. После 25 туров команда занимает 17-е место, набрав 24 очка.