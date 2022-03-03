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Футбол в России

Дюпин: игроки "Рубина" успокоились после второго гола и контролировали концовку матча

В четверг казанский клуб обыграл "Ротор" в 1/8 финала Кубка России по футболу

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Игроки казанского "Рубина" прибавили во втором тайме матча 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу против волгоградского "Ротора", что позволило им забить второй гол и контролировать концовку встречи. Об этом ТАСС рассказал вратарь "Рубина" Юрий Дюпин.

"Рубин" со счетом 2:1 дома обыграл волгоградский "Ротор". В составе победителей дважды с пенальти отличился Виталий Лисакович (27-я и 73-я минуты). У проигравших гол забил Роман Минаев (12).

"Мы после первого тайма зашли на перерыв и решили, что нужно еще больше добавить и собраться. Во втором тайме еще чуть прибавили и после второго гола успокоились и контролировали концовку", - сказал Дюпин.

Вратарь "Рубина" также прокомментировал тот факт, что оба гола казанцы забили, реализовав пенальти. "Эти пенальти тоже нужно создать, добежать до ворот соперника и заставить ошибиться. В целом успешная игра, тяжелая была. Игроки "Ротора" были очень мотивированные, мы разбирали их и ждали, что они будут цепляться до последнего и стараться навязать борьбу, максимально мобильно сыграть, у них это получилось", - отметил Дюпин.

Соперник "Рубина" по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта.

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Российский футбол
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