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Футбол в России

Дюпин: все иностранные игроки "Рубина" до лета останутся с командой

В четверг казанский клуб дома со счетом 2:1 обыграл волгоградский "Ротор" в 1/8 финала Кубка России по футболу

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Все легионеры, выступающие за казанский "Рубин", останутся играть до лета. Такое мнение ТАСС высказал вратарь "Рубина" Юрий Дюпин.

"Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет. И я думаю, только если по семейным обстоятельствам могут уехать. Но в целом у нас ведутся беседы с иностранцами, и, по-моему, все хорошо, по крайней мере, до лета точно все останутся", - сказал Дюпин.

Ранее украинский защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт с петербургским клубом "Зенит", решение было вызвано семейной ситуацией футболиста. Также немецкие специалисты Маркус Гисдоль и Даниэль Фарке покинули посты главных тренеров московского "Локомотива" и "Краснодара" соответственно. В четверг стало известно, что "Краснодар" по просьбе легионеров команды разрешил им покинуть расположение клуба и тренироваться самостоятельно.

В четверг "Рубин" дома со счетом 2:1 обыграл волгоградский "Ротор" в 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Соперник казанского клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 марта.

"Рубин" располагается на 11-м месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 22 очка в 19 матчах.

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