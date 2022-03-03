Дюпин назвал обидным решение ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в турнирах

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Голкипер казанского "Рубина" Юрий Дюпин назвал обидным решение Международной футбольной ассоциации (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных турнирах. Об этом Дюпин рассказал ТАСС.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

"Ну конечно [решение ФИФА и УЕФА] расстроило, я только начал вызываться в сборную. Если бы я не вызывался в сборную и был далеко от нее, то еще ладно, может, не так обидно было бы. Очень обидно, надеюсь, в скором времени все разрешится и все вернется на круги своя. Футбол должен быть вне политики, как и весь спорт", - сказал Дюпин.

Юрий Дюпин входил в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В связи с принятыми ФИФА санкциями сборная России по футболу на данный момент не может участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. Россияне 24 марта должны были сыграть со сборной Польши, а в случае победы им предстояло 29 марта встретиться с сильнейшей командой в паре Швеция - Чехия.