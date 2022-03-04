Стартует Паралимпиада в Пекине без спортсменов из России и Белоруссии

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Церемония открытия Паралимпиады в Пекине пройдет 4 марта, Игры состоятся без участия российских и белорусских спортсменов. Международный паралимпийский комитет (МПК) за день до начала соревнований отменил свое же решение об их допуске. Юридических оснований для такого решения не было - оно продиктовано давлением со стороны ряда стран, чьи спортсмены отказались соревноваться с россиянами и белорусами на фоне ситуации на Украине.

Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта, церемония открытия состоится на пекинском Национальном стадионе, известном как "Птичье гнездо". Начало - 15:00 мск.

Спортсмены разыграют 78 комплектов наград в шести видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, следж-хоккее, керлинге на колясках и сноуборде. В Играх должно было принять участие рекордное число сборных (51), однако 3 марта, накануне начала Игр, было решено не допускать к участию спортсменов из России и Белоруссии. Исполком МПК не смог справиться с давлением, которое на него оказали страны, недовольные допуском россиян и белорусов. Между двумя противоположными решениями прошло около 17 часов.

Недовольство нарастало даже несмотря на то, что российских паралимпийцев в Пекине полностью лишили государственной принадлежности: 2 марта было решено допустить их к соревнованиям не как представителей Паралимпийского комитета России (ПКР), что не нарушало санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), а в качестве нейтральных спортсменов. В таком же статусе они выступали четыре года назад в Пхёнчхане.

Тогда к участию в соревнованиях допустили далеко не всех, нынешние санкции по ряду российских паралимпийцев ударили повторно. В составе российской делегации был 71 спортсмен: 33 атлета представляли лыжные гонки и биатлон, 17 - сборные по следж-хоккею, десять - горнолыжный спорт, шесть - сноуборд, пять - керлинг на колясках.

"У нас только что завершилась очередная тренировка, про отстранение от Паралимпиады я узнал только сейчас, - сказал старший тренер сборной России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Назаров вскоре после решения. - Считаю, что Международный паралимпийский комитет, изменив свое решение о допуске россиян и белорусов, совершил очень большую ошибку. Это первый шаг к тому, что спорт будет разваливаться, нельзя исключать, что потом будут спортивные результаты подстраивать в чью-то угоду".

Санкции оспорят

Министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что решение МПК будет в срочном порядке оспорено в Спортивном арбитражном суде (CAS), что оставляет надежду на участие российских паралимпийцев в соревнованиях. "Это является грубым нарушением прав спортсменов и манипулированием в политических целях ценностями Олимпийской хартии и человеческой жизни, - сказал он. - Особенно недопустимо применять какие-либо санкции в отношении паралимпийцев, тем более что они уже приехали на соревнования", - сказал глава ведомства.