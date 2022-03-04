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Летние олимпийские виды спорта

IWF отстранила российских тяжелоатлетов от международных соревнований

Также федерация запретила проводить мероприятия под своей эгидой на территории России

ТАСС, 4 марта. Исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение приостановить участие российских спортсменов в международных и континентальных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Сообщается, что решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

Также IWF запретила проводить мероприятия под эгидой организации на территории России. К международным соревнованиям не могут быть допущены официальные лица и технические представители. Те же санкции будут действовать в отношении белорусских спортсменов. Решение будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления.

Руководство IWF заявило, что будет внимательно следить за развитием ситуации. В организации выразили надежду, что санкции будут отменены, когда позволят обстоятельства.

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