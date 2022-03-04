"Бетис" сыграет с "Валенсией" в финале Кубка Испании по футболу

ТАСС, 4 марта. "Бетис" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Райо Вальекано" и вышел в финал Кубка Испании по футболу. Встреча прошла в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".

В составе "Бетиса" гол забил Борха Иглесиас (90+2). У "Райо Вальекано" отличился Бебе (80-я минута). Полуфиналы Кубка Испании проходят в формате двухматчевых противостояний, в первой игре "Бетис" одержал победу со счетом 2:1.

В финале "Бетис" встретится с "Валенсией", обыгравшей по итогам двух матчей "Атлетик" (1:1, 1:0). Игра пройдет 23 апреля на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье.

"Бетис" вышел в финал Кубка Испании впервые с 2005 года, тогда команда из Севильи завоевала свой второй трофей. Впервые "Бетис" стал обладателем Кубка Испании в 1977 году. "Райо Вальекано" никогда не играл в финале турнира.