СМИ: умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Колчина

ТАСС, 4 марта. Олимпийская чемпионка 1964 года и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам Алевтина Колчина умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает эстонская газета Postimees.

По информации издания, Колчина умерла 1 марта.

Колчина выиграла Олимпийские игры 1964 года в Инсбруке в эстафете 3x5 км. На тех же Играх она завоевала бронзовую награду в гонке на 5 км. Также Колчина становилась серебряным призером Олимпиады 1956 года в Кортина-д'Ампеццо и дважды - бронзовым призером Олимпиады 1968 года в Гренобле. Лыжница семь раз становилась чемпионкой мира, 13 раз - чемпионкой СССР.

Мужем Колчиной был первый в истории СССР призер зимних Олимпийских игр лыжник Павел Колчин, который занял третье место на Играх 1956 года на дистанции 30 км. Колчина представляла спортивное общество "Динамо", была заслуженным мастером спорта и была награждена орденом "Знак Почета".