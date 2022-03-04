{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Динамо" Паршивлюк рассказал о тренировочных сборах под руководством Шварца

После 19 туров чемпионата России "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице

ТАСС, 4 марта. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц проводит очень жесткие тренировочные сборы, которые позже выливаются в хорошую физподготовку игроков. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк.

"Жесткие ли у Шварца сборы? Очень! Во-первых, нет выходных - только между сборами, но в эти дни ты должен выполнить программу по датчикам. Если день матча, то утром все равно тренировка. Сами занятия тоже очень энергозатратные, ты всегда максимально сконцентрирован", - сказал Паршивлюк.

"Сандро внимательно за всеми следит, если ему что-то не понравится, он тебе скажет и покажет, где ты был неправ, - отметил защитник. - Мы к такому давно привыкли - и в сезоне, и на сборах. Знаем, что нужно потерпеть, и тогда все это выльется в хорошую физподготовку, а также в результат".

После 19 матчей "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 39 очков. Лидирует петербургский "Зенит" с 41 набранным очком.

Теги
Российский футбол
WTA
Первая ракетка мира Барти пропустит турниры категории WTA 1 000 в Индиан-Уэллсе и Майами
Теннисистка заявила, что не успевает должным образом восстановиться после победного Открытого чемпионата Австралии
Первая ракетка мира Барти пропустит турниры категории WTA 1 000 в Индиан-Уэллсе и Майами
Читать полностью