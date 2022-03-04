Первая ракетка мира Барти пропустит турниры категории WTA 1 000 в Индиан-Уэллсе и Майами

ТАСС, 4 марта. Австралийка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), пропустит турниры в американских Индиан-Уэллсе и Майами. Об этом спортсменка заявила пресс-службе WTA.

"Хочу поделиться новыми подробностями о своем графике на ближайшие месяцы, - сказала Барти. - К сожалению, мое тело восстанавливается после Открытого чемпионата Австралии не так, как я надеялась, у меня нет возможности должным образом подготовиться к Индиан-Уэллсу и Майами. Я не верю, что нахожусь на уровне, необходимом для победы на этих турнирах, поэтому решила не участвовать в них".

"Моя цель - представлять Австралию на предстоящем в апреле Кубке Билли Джин Кинг. После пропуска прошлогоднего турнира я не могу дождаться, когда снова надену зелено-золотую форму", - добавила теннисистка.

Барти 25 лет, на ее счету 15 титулов под эгидой организации. В январе она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Ранее она становилась победителем Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021).

Турнир в Индиан-Уэллсе должен пройти с 9 по 20 марта, соревнования в Майами - с 22 марта по 3 апреля. Оба турнира относятся к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.