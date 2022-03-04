Шайбы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли "Вашингтону" обыграть "Каролину" в матче НХЛ

ТАСС, 4 марта. "Вашингтон" на своем льду со счетом 4:0 обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы забросили Евгений Кузнецов (19-я минута), Мартин Фехервари (29), Александр Овечкин (36), Дмитрий Орлов (60).

Кузнецов отметился 16-й заброшенной шайбой в текущем сезоне, также на его счету 35 результативных передач в 53 матчах. Овечкин забросил 33-й гол в нынешнем регулярном чемпионате, всего капитан "Вашингтона" набрал 65 очков (33 гола + 32 передачи) за 54 игры. На счету Орлова 25 очков (8+17) в 52 встречах.

Овечкин забросил 763 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Россиянина опережают только Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

"Вашингтон" занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона, команда прервала серию из трех поражений и набрала 67 очков в 56 матчах. "Каролина" является лидером дивизиона, на счету команды 79 очков за 54 игры.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 6 марта дома против "Сиэтла". "Каролина" 5 марта примет "Питтсбург".