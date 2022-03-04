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НХЛ

Гол и две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Тампу" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (в центре) AP Photo/Keith Srakocic
Описание
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (в центре)
© AP Photo/Keith Srakocic

ТАСС, 4 марта. "Питтсбург" на выезде со счетом 5:1 обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" шайбы забросили Дентон Хайнен (4-я минута), Сидни Кросби (7), Брок Макгин (38), Евгений Малкин (46), Джейк Гюнцель (55, в пустые ворота). У "Тампы" отличился Пьерр Белльмар (27).

Малкин также отметился двумя результативными передачами. Российский форвард набрал очки в седьмой игре подряд, на его счету десять голов и 14 передач в 20 матчах текущего сезона. Выступающие за "Тампу" нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Вратарь команды Андрей Василевский отразил 35 бросков.

Следующий матч "Тампа" проведет 5 марта дома против "Детройта". "Питтсбург" в тот же день сыграет на выезде с "Каролиной".

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