Шайба Подколзина принесла "Ванкуверу" победу в матче НХЛ против "Айлендерс"

ТАСС, 4 марта. "Ванкувер" на выезде со счетом 4:3 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэд Хант (28-я минута), Джей Ти Миллер (32), Нилс Хогландер (50), Василий Подколзин (51). У "Айлендерс" отличились Ноа Добсон (24), Кайл Палмьери (39), Энтони Бовилье (42).

Подколзин забросил 10-ю шайбу в текущем сезоне, который является для форварда дебютным в НХЛ. Всего россиянин набрал 15 очков (10 голов + пять передач) в 53 матчах нынешнего регулярного чемпионата. Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 34 броска.

"Ванкувер" занимает шестое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 60 очков в 56 матчах. "Айлендерс" идут шестыми в Столичном дивизионе, у клуба из Нью-Йорка 48 очков за 51 игру. Следующий матч "Айлендерс" проведут 5 марта дома против "Сент-Луиса", "Ванкувер" 6 марта на выезде сыграет с "Торонто".

В других матчах игрового дня "Миннесота" со счетом 5:4 обыграла "Филадельфию", у победителей результативной передачей отметился Кирилл Капризов; "Флорида" со счетом 3:0 победила "Оттаву", российский голкипер Сергей Бобровский отразил все 18 бросков и провел вторую "сухую" игру в сезоне.