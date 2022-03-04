Сеул намерен запретить россиянам участвовать в спортивных соревнованиях в Южной Корее

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Республика Корея наряду с другими западными странами намерена запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях на своей территории из-за военной операции РФ на Украине. Соответствующая информация была опубликована на сайте Министерства культуры, спорта и туризма.

Как поясняется в сообщении, накануне министры 26 западных стран, ответственные за спорт, приняли участие в видеоконференции под председательством главы Минкульта Великобритании Надин Доррис. Стороны обсуждали возможные санкции в спортивной сфере и согласовали проект совместного заявления. В нем содержится призыв лишить Россию и Белоруссию права на проведение спортивных соревнований, а также намерение запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории поддержавших заявление стран.

"Республика Корея полностью согласна с совместным заявлением, включая санкции в спорте. Республика Корея запретит российским и белорусским спортсменам участвовать в спортивных состязаниях, которые будут проводиться на ее территории", - приводятся слова южнокорейского министра культуры, спорта и туризма Хван Хи. Окончательный вариант заявления подпишут в конце недели, добавляется в сообщении.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. В четверг Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к Паралимпиаде в Пекине.