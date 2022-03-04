Евгения Малкина признали второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 4 марта. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче с "Тампой" (5:1) Малкин забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами. Российский форвард набрал очки в седьмой игре подряд, на его счету десять голов и 14 передач в 20 матчах текущего сезона.

Первой звездой дня признан чешский вратарь "Вашингтона" Витек Ванечек, совершивший 36 сейвов и оставивший ворота в неприкосновенности в домашней встрече с "Каролиной" (4:0).

Третьей звездой стал чешский голкипер "Аризоны" Карел Веймелка, отразивший 42 броска по своим воротам в домашней игре против "Колорадо" (2:1).