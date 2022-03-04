Решение о возможности участия легкоатлетов России в Бриллиантовой лиге примут 9-10 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рассмотрит возможность участия в нейтральном статусе российских легкоатлетов в этапах Бриллиантовой лиги на ближайшем заседании, которое пройдет с 9 по 10 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

"Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета World Athletics, которое пройдет с 9 по 10 марта", - сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос, когда будет принято решение об участии российских легкоатлетов в нейтральном статусе в этапах Бриллиантовой лиги. Первый этап Бриллиантовой лиги пройдет в Дохе 13 мая.

Бриллиантовая лига - это состоящее из нескольких этапов легкоатлетическое коммерческое соревнование, организатором которого является World Athletics.

1 марта Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение о временном запрете россиянам выступать на турнирах World Athletics Series (зимнем и летнем чемпионатах мира, а также мировом первенстве по спортивной ходьбе). Решение принято в связи с ситуацией вокруг Украины. Следом о лишении россиян права выступать в своих турнирах объявила Европейская легкоатлетическая ассоциация.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

В ноябре конгресс World Athletics получил рекомендацию совета организации продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению статуса федерации. Глава международной федерации Себастьян Коу заявил, что ВФЛА движется в правильном направлении и ее временное отстранение может быть снято в 2022 году.