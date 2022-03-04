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Олимпиада-2022 в Пекине
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Паралимпийская сборная России в полном составе покинет Пекин 6 марта

Российская команда вылетит из столицы Китая рейсом "Аэрофлота"
© Гавриил Григоров/ТАСС

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Российские паралимпийцы покинут Пекин 6 марта. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Сборная России в полном составе покинет столицу Паралимпийских игр 6 марта рейсом "Аэрофлота", - сказал Рожков.

В среду Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к Играм в Пекине в нейтральном статусе. В четверг организация изменила свое решение и запретила спортсменам участвовать в соревнованиях.

В пятницу в пресс-службе ПКР заявили, что правила МПК не позволяют оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение о недопуске российских спортсменов на Игры в Пекине.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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