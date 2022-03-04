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Зимние неолимпийские виды спорта
Обновлено 

Специальную Олимпиаду 2023 года в Казани отменили

Соревнования должны были пройти с 21 по 27 января

ТАСС, 4 марта. Специальная Олимпиада 2023 года в Казани отменена. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Данное решение принято в связи с ситуацией на Украине. Соревнования должны были пройти с 21 по 27 января 2023 года.

Специальные Олимпийские игры проводятся по зимним и летним видам спорта один раз в четыре года. Первая Специальная Олимпиада состоялась в июле 1968 года в Чикаго. К участию в Играх допускаются лица с интеллектуальными нарушениями, все участники делятся на дивизионы в зависимости от спортивной подготовки. В каждом дивизионе соревнуется не более восьми участников, при этом на пьедестале также восемь мест. 

На Играх нет фиксации национальной принадлежности участников и отсутствует общекомандный зачет. Игры проводятся исключительно с целью адаптации людей с нарушениями интеллектуального развития, на соревнованиях нет цели выявить сильнейшего и зафиксировать спортивные рекорды

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Зимние неолимпийские виды спорта
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