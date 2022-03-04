Финский вратарь Олкинуора покинул хоккейный клуб "Металлург"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Финский голкипер Юхо Олкинуора покинул клуб Континетальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом ТАСС сообщил вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.

"Как и все финские специалисты покидают КХЛ, та же ситуация и с ним, - сказал Ласьков. - Желания у Юхо уходить не было. Что произошло, я не знаю, в голову никому не залезу, чужую переписку не прочитаю. Он сказал, что такие обстоятельства, что он вынужден лететь домой".

"Североамериканским легионерам в голову не залезал, но они тренируются, готовятся с нами, через час улетать", - добавил собеседник агентства.

В регулярном чемпионате Олкинуора провел 36 матчах и одержал 20 побед. В плей-офф он провел один матч. В составе сборной Финляндии вратарь стал олимпийским чемпионом 2022 года, проведя один матч.

В четверг "Металлург" сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с "Барысом" из Нур-Султана (1-1). Следующий матч пройдет 5 марта в Нур-Султане. Серии проходят до четырех побед.