WADA заявило, что готово помочь РУСАДА решить любые текущие проблемы, включая тестирование

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает поддерживать связь с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), чтобы оказать помощь в случае возникновения каких-либо проблем в сложившейся ситуации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

"Мы продолжаем поддерживать связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время", - заявил собеседник ТАСС, отвечая на вопрос, испытывает ли WADA в данный момент обеспокоенность за регулярное тестирование российских спортсменов.

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова ранее сообщила ТАСС, что Российское антидопинговое агентство предпринимает все необходимые меры для сохранения целостности программы тестирования отечественных спортсменов.

В связи с лишением московской антидопинговой лаборатории аккредитации Всемирного антидопингового агентства все допинг-пробы, взятые на территории России, на протяжении нескольких последних лет проверяются в зарубежных лабораториях, большинство из которых находится в Европе. В настоящее время авиасообщение между РФ и большинством европейских стран затруднено из-за ситуации на Украине.