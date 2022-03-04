Кущенко: расписание Единой лиги ВТБ будет скорректировано и сжато

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Расписание баскетбольной Единой лиги ВТБ будет скорректировано и сжато в связи с уходом эстонского клуба "Калев" и приостановлением участия российских команд в еврокубках. Об этом ТАСС рассказал президент турнира Сергей Кущенко.

"В данный момент идут консультации с клубами по расписанию, по его корректировке, - сказал Кущенко. - Понятно, что в связи с событиями расписание будет сжато. У команд идет большая работа по доукомлектации составов - многие легионеры покинули Россию, появилось много заявочных вопросов, которые надо оперативно решать. Но пауза закончена, уже 6 марта вновь начинаем играть - у всех большое желание продолжать, несмотря на объективные сложности".

Ранее таллинский "Калев" принял решение отказаться от участия в турнире, все результаты матчей клуба в Единой лиге ВТБ будут аннулированы. Матчи польской "Зелены Гуры", которая приостановила свое участие в турнире, перенесены.

В турнирной таблице регулярного чемпионата лидирует казанский УНИКС с 13 победами в 15 матчах, второе место занимает "Зенит" (12 побед; 15 игр), третье - "Автодор" (9; 12). По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд из оставшихся 11 выходят в плей-офф, где сыграют в сериях до трех побед.