Кущенко: Единая лига ВТБ продолжает получать заявки на включение в состав участников

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ продолжает получать заявки на включение в состав участников турнира на следующий сезон. Об этом ТАСС рассказал президент турнира Сергей Кущенко.

"Заявки на включение в состав участников остаются, большинство - от российских клубов, - сказал Кущенко. - Да, из состава участников вышел эстонский "Калев", но "Цмоки-Минск" и "Астана" подтвердили, что остаются, и ждут возобновления чемпионата после паузы. С ними никаких проблем нет".

Ранее таллинский "Калев" принял решение отказаться от участия в турнире, все результаты матчей клуба в Единой лиге ВТБ будут аннулированы. Матчи польской "Зелены Гуры", которая приостановила свое участие в турнире, перенесены.