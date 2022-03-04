{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Кущенко: Единая лига ВТБ продолжает получать заявки на включение в состав участников

Глава лиги отметил, что большинство заявок пришло от российских клубов
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Единая лига ВТБ продолжает получать заявки на включение в состав участников турнира на следующий сезон. Об этом ТАСС рассказал президент турнира Сергей Кущенко.

"Заявки на включение в состав участников остаются, большинство - от российских клубов, - сказал Кущенко. - Да, из состава участников вышел эстонский "Калев", но "Цмоки-Минск" и "Астана" подтвердили, что остаются, и ждут возобновления чемпионата после паузы. С ними никаких проблем нет".

Ранее таллинский "Калев" принял решение отказаться от участия в турнире, все результаты матчей клуба в Единой лиге ВТБ будут аннулированы. Матчи польской "Зелены Гуры", которая приостановила свое участие в турнире, перенесены.

Зимние олимпийские виды спорта
Международный союз биатлонистов отстранил от работы российского фотографа
Организация исполнит свою финансовые обязательства перед фотографом и оплатит несделанную работу
Читать полностью