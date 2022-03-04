Международный союз биатлонистов отстранил от работы российского фотографа

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) досрочно прекратил сотрудничество с российским фотографом Евгением Тумашовым из-за его гражданства, это стало реакцией на специальную военную операцию, которую Россия проводит на Украине. Об этом ТАСС рассказал Тумашов.

"Как и полагается, я приехал на этап Кубка мира за день до начала официальных тренировок, получил аккредитацию, - рассказал Тумашов. - Вышел на стадион, начал фотографировать стреляющих лыжниц, и тут ко мне подошел шеф фотослужбы IBU Кристиан Манцони, который без приветственных слов и улыбок позвал на разговор. После съемки он мне сообщил, что с этого момента IBU не хочет, чтобы я продолжал работать".

Тумашов должен был работать на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в финском Контиолахти.

"Он объяснил это тем, что я русский, что это ради моей же безопасности, потому что отношение к русским на Кубке мира сейчас у многих очень плохое, и ради безопасности я должен был уехать. Что меня не могут пустить на огневой рубеж. Не знаю, что он хотел этим сказать", - отметил фотограф.

Тумашов рассказал, что не ожидал такого решения со стороны IBU. "Такое ощущение, что люди вернулись в средневековье. Отношение как к евреям в предвоенное время или как к чернокожим в Америке в прошлом", - отметил он.

Тумашов также сообщил, что IBU исполнит свои финансовые обязательства по контракту и оплатит несделанную в Контиолахти работу. Других соревнований IBU в нынешнем сезоне у фотографа предусмотрено не было. Тумашов через неделю должен был работать на соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках контракта с агентством Манцони, однако эта съемка тоже отменилась.