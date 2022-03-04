Каменский: российские хоккеисты "Вашингтона" справляются с давлением

ТАСС, 4 марта. Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и защитник команды Дмитрий Орлов справляются с давлением и показывают достойную игру. Такое мнение высказал олимпийский чемпион Валерий Каменский, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Они весь сезон феерят. Наверное, тяжело сейчас, идет большое давление, но они молодцы, справляются, выполняют свою работу на отлично, показывают достойный хоккей. Своим любимым делом доказывают мастерство в каждой игре", - сказал Каменский.

"Получается ли у них таким образом отвечать тем людям, которые призывают их выгнать из НХЛ? Только своей работой могут показывать, что они профессионалы. Не надо обращать внимание на таких людей, спорт вне политики. Наши игроки должны делать свое дело и получать от хоккея удовольствие", - добавил Каменский.

В ночь на пятницу в матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" победил "Каролину" со счетом 4:0. Кузнецов, Овечкин и Орлов забросили по одной шайбе, Кузнецов был признан второй звездой встречи. "Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 67 очков после 56 игр. Следующий матч клуб проведет дома против "Сиэтла" 6 марта.