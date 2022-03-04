Все хоккеисты "Северстали" готовятся к матчу плей-офф с "Динамо" в штатном режиме

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все игроки череповецкой "Северстали" готовятся к матчу плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Северстали".

"Все игроки "Северстали" готовятся к матчу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

В составе "Северстали" выступают пять легионеров - шведские защитники Робин Пресс и Якоб Стенквист, нападающие Адам Лишка (Словакия), Йоонас Няттинен (Финляндия), Роберт Рооба (Эстония).

Череповецкий клуб в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина одержал победу над бело-голубыми со счетом 6:3, второй матч пройдет в пятницу в Москве.

Ранее вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков сообщил ТАСС, что команду покинул вратарь Юхо Олкинуора. Уфимский портал "Горобзор" сообщил о том, что "Салават Юлаев" покинут все иностранные хоккеисты.

Также источник сообщил ТАСС, что в штатном режиме ко второму матчу первого раунда плей-офф с минским "Динамо" готовится и петербургский СКА. Без изменений в составе подготовку к очному матчу продолжают омский "Авангард" и казанский "Ак Барса".