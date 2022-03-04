Велогонщик Сиваков сменил российское гражданство на французское

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил велогонщику Павлу Сивакову сменить российское гражданство на французское. Об этом сообщает пресс-служба британской команды Ineos Grenadiers, за которую выступает Сиваков.

"Я родился в Италии и переехал во Францию, когда мне был год. Франция - это место, где я вырос и получил образование, где я влюбился в езду на велосипеде, что привело меня к гонкам, это похоже на мой дом. Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос в UCI. Я хочу поблагодарить UCI и команду Ineos Grenadiers за поддержку в этом процессе и помощь в его реализации", - сказал Сиваков.

"Возможность участвовать в международных соревнованиях в качестве гражданина Франции делает меня невероятно счастливым. Было бы мечтой участвовать в гонках на Олимпийских играх 2024 года в Париже в составе сборной Франции, и команда заявила, что полностью поддержит это", - добавил спортсмен.

Сивакову 24 года, в 2019 году он стал победителем многодневных гонок "Тур Альп" и "Тур Польши". Также спортсмен принимал участие в многодневках "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта Испании".