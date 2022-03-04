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Летние олимпийские виды спорта

Федерация фехтования России оспорит в суде отстранение спортсменов от соревнований

В среду Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Федерации фехтования России обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение об отстранении спортсменов от международных соревнований. Об этом ТАСС заявил президент федерации Ильгар Мамедов.

"Для того, чтобы вернуть возможность участвовать в международных соревнованиях, на исполкоме Олимпийского комитета России было сказано, что мы, федерации, будем получать юридическую помощь, чтобы защищать свои права, - сказал Мамедов. - В данном случае мы ждем юридическую поддержку, затем начнем взаимодействовать с международной федерацией, а также с CAS, потому что именно CAS будет определять легитимность отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Каждая федерация подаст иск отдельно".

2 марта Международная федерация фехтования временно отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине.

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