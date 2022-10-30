Ласицкене считает, что календарь ВФЛА лишил спортсменов надежд на зарубежные старты

Согласно утвержденному календарю, зимний чемпионат России (по датам практически совпадет с чемпионатом Европы в помещении, а летний чемпионат России стартует через четыре дня после завершения квалификационного периода для участия в чемпионате мира в Будапеште

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) нужно было принять на следующий сезон такой календарь, в котором была бы предусмотрена возможность для отечественных спортсменов выступать на важнейших международных турнирах. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Ранее личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян сообщил ТАСС, что недоволен утвержденным ВФЛА календарем на 2023 год. В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение из-за ситуации на Украине запретить россиянам выступать в сезоне-2022 на международных турнирах.

"Соглашусь с Геннадием Гариковичем [Габриляном], что календарь вызывает вопросы, - сказала Ласицкене. - Чемпионаты России стоят либо в период чемпионата Европы, либо по окончании периода квалификации на летний чемпионат мира. Хотя World Athletics уже пару лет назад сделала специальные окна в календаре для национальных первенств, и все федерации им следуют, кроме нашей".

"Спортсменам не нужны варианты календарей А и Б на тот случай, если нас допустят или нет. Нам изначально нужен один адекватный календарь, плюс ощущение того, что за нас борются и остается надежда на то, что мы будем выступать с сильнейшими. Здесь же ничего этого нет", - добавила собеседница ТАСС.

Согласно утвержденному календарю, зимний чемпионат России (3-5 марта) по датам практически совпадет с чемпионатом Европы в помещении, который пройдет со 2 по 5 марта в Стамбуле. Летний чемпионат России в Челябинске (3-6 августа) стартует через четыре дня после того, как закончится квалификационный период для участия в чемпионате мира в Будапеште (19-27 августа).

Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова ранее сообщила ТАСС, что календарь соревнований на следующий сезон был составлен, исходя из того, что отечественные спортсмены не будут иметь возможности выступать на главных стартах 2023 года. Однако, по ее словам, у национальной федерации существует и резервный календарь, который может вступить в действие после того, как россиян начнут допускать на международные старты.