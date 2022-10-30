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Фигурное катание

Авербух отметил роль Соколовской в успешном выступлении Самоделкиной на этапе Гран-при

15-летняя фигуристка заняла второе место в Сочи

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Светлана Соколовская внесла большой вклад в успешное выступление 15-летней фигуристки Софьи Самоделкиной на этапе Гран-при России в Сочи. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

30 октября после произвольной программы Самоделкина заняла второе место на втором этапе Гран-при России в Сочи, набрав по сумме двух программ 218,73 балла. Произвольная программа Самоделкиной поставлена на музыку "Аве Мария".

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"Очень рад за Самоделкину, видна работа Светы Соколовской, которая мне очень импонирует. Когда Софья пришла, получила очень сложную травму, ее практически с нуля восстанавливали. Здорово, что она уже набрала такую форму. Девочки сейчас часто берут сложную драматическую музыку, это такое общее настроение, "Аве Мария" - музыка, которая входит в топ-5 максимально часто используемых в фигурном катании", - сказал Авербух.

Авербух также прокомментировал выступление вице-чемпионки Олимпиады в Пекине Александры Трусовой, занявшей третье место. "Пожелаем Саше Трусовой удачи и набрать свою лучшую форму. Хорошо, что она пошла на четверной лутц, пока не получилось. Надо подождать", - добавил он.

Самоделкиной 15 лет, она представляет школу ЦСКА и тренируется под руководством Соколовской. В сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при. 

Теги:
Фигурное катание
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