Авербух отметил роль Соколовской в успешном выступлении Самоделкиной на этапе Гран-при

15-летняя фигуристка заняла второе место в Сочи

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Светлана Соколовская внесла большой вклад в успешное выступление 15-летней фигуристки Софьи Самоделкиной на этапе Гран-при России в Сочи. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

30 октября после произвольной программы Самоделкина заняла второе место на втором этапе Гран-при России в Сочи, набрав по сумме двух программ 218,73 балла. Произвольная программа Самоделкиной поставлена на музыку "Аве Мария".

"Очень рад за Самоделкину, видна работа Светы Соколовской, которая мне очень импонирует. Когда Софья пришла, получила очень сложную травму, ее практически с нуля восстанавливали. Здорово, что она уже набрала такую форму. Девочки сейчас часто берут сложную драматическую музыку, это такое общее настроение, "Аве Мария" - музыка, которая входит в топ-5 максимально часто используемых в фигурном катании", - сказал Авербух.

Авербух также прокомментировал выступление вице-чемпионки Олимпиады в Пекине Александры Трусовой, занявшей третье место. "Пожелаем Саше Трусовой удачи и набрать свою лучшую форму. Хорошо, что она пошла на четверной лутц, пока не получилось. Надо подождать", - добавил он.

Самоделкиной 15 лет, она представляет школу ЦСКА и тренируется под руководством Соколовской. В сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при.