30 октября, 13:46
Фигурное катание

Фигуристка Петросян рассказала о своем отношении к сравнению с Медведевой

Фигуристка Петросян рассказала о своем отношении к сравнению с Медведевой
Аделия Петросян
© Сергей Бобылев/ ТАСС

В воскресенье 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала победительницей этапа Гран-при России в Сочи

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян считает, что с возрастом становится менее похожей на двукратную вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву. Об этом Петросян рассказала журналистам в воскресенье.

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"Нас уже три года сравнивают. Я не против сравнения с Медведевой, я ее уважаю как спортсмена и человека. Я повзрослела, и мы становимся менее похожими", - сказала Петросян.

30 октября Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России в Сочи.

"Пока не знаю, на что потрачу призовые. Когда вернусь, скорее всего, будет выходной, встречусь с бабушкой, выспимся", - отметила фигуристка.

Петросян 15 лет, она является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка является победительницей Кубка Первого канала. В июне 2022 года Петросян вошла в список кандидатов во взрослую сборную России.

Медведевой 22 года, она является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), также на ее счету серебряные медали Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и в командном первенстве. В 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира, в 2018 году - серебро чемпионата Европы. 

Теги:
Фигурное катаниеМедведева, Евгения Армановна
© Информационное агентство ТАСС
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