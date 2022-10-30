Фигуристка Петросян рассказала о своем отношении к сравнению с Медведевой

В воскресенье 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала победительницей этапа Гран-при России в Сочи

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян считает, что с возрастом становится менее похожей на двукратную вице-чемпионку Олимпийских игр Евгению Медведеву. Об этом Петросян рассказала журналистам в воскресенье.

"Нас уже три года сравнивают. Я не против сравнения с Медведевой, я ее уважаю как спортсмена и человека. Я повзрослела, и мы становимся менее похожими", - сказала Петросян.

30 октября Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России в Сочи.

"Пока не знаю, на что потрачу призовые. Когда вернусь, скорее всего, будет выходной, встречусь с бабушкой, выспимся", - отметила фигуристка.

Петросян 15 лет, она является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка является победительницей Кубка Первого канала. В июне 2022 года Петросян вошла в список кандидатов во взрослую сборную России.

Медведевой 22 года, она является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), также на ее счету серебряные медали Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании и в командном первенстве. В 2019 году фигуристка завоевала бронзу чемпионата мира, в 2018 году - серебро чемпионата Европы.