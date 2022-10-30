Фигуристка Петросян объяснила переживаниями ошибку в произвольной программе в Сочи

В воскресенье Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян переживала из-за того, что ей нужно было чисто исполнить элементы в произвольной программе на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию, поэтому ошиблась во время исполнения четверного тулупа. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье.

В воскресенье Петросян стала победительницей в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при России в Сочи.

"Отличные ощущения, все было видно на льду, что получилось, что нет. Рада, что все прошло более-менее. Я думала, если что-то пойдет не так, чтобы не было удивления, почему сделала не три прыжка, а два, внесла их в программу и сразу выполнила, потом третий накатывала", - сказала Петросян.

"В моей программе идет состояние пустоты, отрешенности, и потом начинается ломка, появляются признаки сумасшествия, и ты вылезаешь из этого. Что касается элементов, которые не получились, то на первом переживала, что его надо сделать, собраться, риттбергер у меня еще не совсем напрыган", - добавила фигуристка.

Петросян 15 лет, фигуристка является воспитанницей тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка становилась победительницей Кубка Первого канала. В июне 2022 года Петросян вошла в список кандидатов во взрослую сборную России.