Гимнастка Победушкина выиграла четыре золотые медали на этапе Кубка сильнейших

Гимнастка завоевала золото в упражнениях с мячом, булавами, лентой и в многоборье

УЛЬЯНОВСК, 30 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Победушкина выиграла четыре золотые медали из пяти возможных на турнире, проходившем по правилам Международной федерации гимнастики (FIG), на третьем этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике в Ульяновске. Соревнования завершились в воскресенье.

Гимнастка завоевала золото в соревнованиях по правилам FIG с мячом, булавами, лентой, а также в многоборье.

На третьем этапе Кубка сильнейших разыгрывались медали в состязаниях, проходивших как по правилам Международной федерации гимнастики (FIG), так и по российским. 29 октября прошли соревнования в многоборье, в воскресенье - в упражнениях с отдельными снарядами. В многоборье в турнире по правилам FIG первое место заняла Победушкина с результатом 130,90 балла, в многоборье по российским правилам - Майя Колобовникова (145,65 балла). В многоборье в групповых упражнениях победу одержала сборная Омской области, набравшая 69,05 балла.

Победушкина в упражнении с мячом набрала 33,90 балла, с булавами - 35,10 балла, с лентой - 31,35 балла. В упражнении с обручем спортсменка стала второй (32,20 балла), уступив соотечественнице Карине Киреевой (34,30).

В состязаниях, проходивших по российским правилам, в упражнении с обручем и лентой победу одержала Колобовникова - 38,00 и 37,60 балла соответственно. В соревнованиях с мячом золото у Владиславы Николаенко (37,50), с булавами - у Милены Щенятской (36,65).

Соревнования проходили на базе Дворца художественной гимнастики "Татьяна-Арена" в Ульяновске с 26 по 30 октября. В них приняли участие около 200 гимнасток из Армении, Узбекистана, Сирии и более 30 регионов России. В качестве почетных гостей в Ульяновск приехали многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.