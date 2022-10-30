Гончаренко: выступление Трусовой показало, что она пока не в форме в силу обстоятельств

В воскресенье вице-чемпионка Олимпийских игр заняла третье место на этапе Гран-при России в Сочи

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление серебряного призера Олимпийских игр фигуристки Александры Трусовой на этапе Гран-при России в Сочи показало, что пока спортсменка не находится в форме. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала заслуженный тренер РФ Инна Гончаренко.

Соревнования завершились в воскресенье. Трусова заняла третье место, первой стала Аделия Петросян, второй - Софья Самоделкина. 1 октября стало известно, что Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА в команду Светланы Соколовской.

"Сегодня Аделия [Петросян] была сильнее в обеих программах, она и выиграла. Она выглядела более стабильно в короткой программе, единственной выполнив чисто аксель в 3,5 оборота, и в произвольной удержала преимущество. Я рада, что Софье Самоделкиной удалось подняться после короткой программы, что показывает ее как борца", - сказала Гончаренко.

"Что касается Саши Трусовой, то очевидно, что она не в форме в силу обстоятельств. Понятно, что и травмы, и переход [к другому тренеру] отнимают и силы, и время для подготовки, и я думаю, что она еще, как говорится, не успела. Но то, что Саша выкатала обе программы, пускай не с тем контентом, который хотелось бы от нее видеть, это для нее шаг вперед, и надо подождать", - добавила собеседница агентства.

По мнению специалиста, стоит сделать скидку на то, что сейчас только начало сезона. "Это первые старты, поэтому посмотрим. Саша девушка с характером, она будет бороться, и мы увидим настоящую Сашу Трусову, надеюсь, в ближайшее время", - отметила Гончаренко.