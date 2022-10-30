Чемпион мира по боксу Бивол не планирует выступать в ММА

Боксер признался, что не любит бороться

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Бивол не планирует пробовать свои силы в смешанных единоборствах (ММА). Об этом боксер рассказал ТАСС в воскресенье.

Бивол 5 ноября проведет бой против мексиканца Хильберто Рамиреса в Абу-Даби.

"Желания попробовать себя в ММА никогда не было, - сказал Бивол. - Я никогда не боролся. И бороться не люблю. Так что таких планов не было".

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. На его счету 20 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.