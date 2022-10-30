Боксер Бивол положительно оценил бой между Джейком Полом и Андерсоном Силвой

В воскресенье 25-летний Джейк Пол победил 47-летнего Андерсона Силву решением судей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Чемпион мира по боксу россиянин Дмитрий Бивол положительно оценил проведение боя между американским блогером Джейком Полом и бразильским бойцом смешанного стиля Андерсоном Силвой. Такое мнение боксер высказал ТАСС в воскресенье.

25-летний Джейк Пол в воскресенье победил 47-летнего Андерсона Силву решением судей в рейтинговом боксерском поединке.

"Пусть боксируют, это их дело, - сказал Бивол. - Они такой дорогой пошли. Кто-то хочет таким путем быть известным, и мне все равно, что они там делают. Но я рад, что они выбирают бокс".

"Они не выясняют отношения по кикбоксингу или ММА. Все равно все хотят прийти в бокс, бокс - это основа", - добавил спортсмен.

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. На его счету 20 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.