Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли второй этап Гран-при России в соревнованиях пар

Вторыми стали Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, третьими - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, в воскресенье стали победителями второго этапа Гран-при России по фигурному катанию в Сочи.

По сумме двух программ Бойкова и Козловский набрали 228,36 балла (83,17 за короткую программу + 145,19 за произвольную программу). Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (217,27; 76,76 + 140,51). Тройку лучших замкнули Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (214,22; 76,00 + 138,22).

Бойковой 20 лет, Козловскому 22 года. Они тренируются под руководством заслуженного тренера России Тамары Москвиной и Артура Минчука. Фигуристы являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. На чемпионатах Европы пара завоевала золотую (2020) и две бронзовые медали (2019, 2022).

Этап Гран-при России в Сочи завершится произвольной программой у мужчин.