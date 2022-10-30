Родионенко возмущена видеороликом МОК о женской гимнастике без упоминания СССР и России

В видео "Эволюция женской спортивной гимнастики" вошли нарезки выступлений с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко считает оскорбительным для отечественного спорта тот факт, что в видеоролике "Эволюция женской спортивной гимнастики", который опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК), нет упоминания ни одной советской или российской спортсменки. Такое мнение Родионенко высказала в воскресенье ТАСС.

В видео "Эволюция женской спортивной гимнастики" вошли нарезки выступлений с Олимпийских игр с 1956 по 2008 год.

"Я возмущена тем, что выложил МОК на своем ресурсе, - сказала Родионенко. - Все советские и российские гимнастки были выброшены в небытие, а из иностранок почему-то пострадала только американка Симона Байлз. Я считаю, что налицо полная дискриминация нашей отечественной гимнастики. Они даже Ларису Латынину вычеркнули, не говоря уже об Ольге Корбут, Наталье Кучинской, Полине Астаховой, Людмиле Турищевой, Нелли Ким, которые являлись признанными лидерами мировой женской гимнастики".

Так, на ролике МОК женскую гимнастику 1956 года представила венгерка Агнеш Келети, уступившая на Олимпиаде в Мельбурне в личном многоборье Латыниной. Всего у Латыниной девять золотых олимпийских наград, у Келети - пять.