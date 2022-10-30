Президент "Урала" отметил, что расстроен прервавшейся серией команды из шести побед

В воскресенье екатеринбургская команда сыграла вничью с "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Ничья в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" огорчила футболистов екатеринбургского "Урала", так как она прервала победную серию команды из шести матчей во всех турнирах. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал президент "Урала" Григорий Иванов.

30 октября "Урал" на выезде сыграл вничью с "Сочи" со счетом 2:2. До этого матча екатеринбургская команда одержала четыре победы в чемпионате России и две - в Фонбет - Кубке России. В последний раз "Урал" проигрывал 17 сентября в матче РПЛ с "Ахматом" (1:2).

"Когда мы проигрывали, сравняли счет, были довольны, - сказал Иванов. - А когда выигрывали, хотелось довести до конца, но получилось как получилось. Хочу сказать, что "Сочи" тоже нужны очки, боролись, хорошую игру показали, да и мы хорошую игру показали".

"Конечно, расстроены, что прервалась победная серия. Сейчас у нас новая серия - без поражений семь игр. Тоже хорошая серия", - добавил Иванов.

"Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В следующем туре екатеринбургская команда 6 ноября дома сыграет с московским "Локомотивом".