"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:0 обыграл столичное "Торпедо" в домашнем матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Открытие Банк Арена".
Единственный мяч на 50-й минуте забил Квинси Промес. Нидерландский нападающий возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона РПЛ с 12 голами.
28-летний полузащитник "Спартака" Роман Зобнин провел 200-й матч в составе красно-белых. Футболист, перешедший в команду в 2016 году, является чемпионом России сезона-2016/17, победителем Кубка России сезона-2021/22, обладателем суперкубка страны 2017 года.
Футболисты "Спартака" провели матч в ретро-форме с классическим ромбом. Как объяснила пресс-служба клуба, данное решение было принято в честь 100-летия клуба, чтобы отдать дань уважения истории команды.
"Спартак" продлил беспроигрышную серию до девяти матчей в различных турнирах. За этот период команда одержала восемь побед и один раз сыграла вничью. Последнее поражение красно-белые потерпели в матче РПЛ против "Ростова" (2:4) 11 сентября.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. "Торпедо" располагается на последней, 16-й позиции с 6 очками. В следующем туре "Спартак" 5 ноября сыграет в гостях с "Сочи". "Торпедо" днем позднее встретится на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".
1
"Зенит"
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2
"Спартак"
15
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2
3
32
37
16
21
3
ЦСКА
15
8
5
2
29
29
15
14
4
"Ростов"
15
8
5
2
29
27
21
6
5
"Динамо"
15
7
5
3
26
30
18
12
6
"Краснодар"
14
7
3
4
24
27
20
7
7
"Ахмат"
15
7
2
6
23
23
23
0
8
"Оренбург"
15
7
1
7
22
28
34
-6
9
"Сочи"
15
6
3
6
21
24
31
-7
10
"Урал"
15
5
2
8
17
17
26
-9
11
"Крылья Советов"
15
4
5
6
17
17
22
-5
12
"Пари НН"
15
3
4
8
13
18
27
-9
13
"Факел"
15
1
9
5
12
18
28
-10
14
"Локомотив"
15
3
3
9
12
17
30
-13
15
"Химки"
15
2
3
10
9
14
34
-20
16
"Торпедо"
15
1
3
11
6
7
26
-19