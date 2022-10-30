30 октября, 15:29
Футбол в России

"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче чемпионата России по футболу

"Спартак" обыграл "Торпедо" в матче чемпионата России по футболу

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов и защитник "Торпедо" Боян Роганович
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Нападающий "Торпедо" Давид Караев и полузащитник "Спартака" Квинси Промес
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Полузащитник "Торпедо" Михаил Каймаков, полузащитник "Спартака" Данил Пруцев и полузащитник "Торпедо" Марио Чурич
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Нападающий "Торпедо" Давид Караев и полузащитник "Спартака" Даниил Денисов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев и нападающий "Торпедо" Максим Турищев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Единственный мяч забил лучший бомбардир текущего сезона Российской премьер-лиги Квинси Промес

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:0 обыграл столичное "Торпедо" в домашнем матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Открытие Банк Арена".

Единственный мяч на 50-й минуте забил Квинси Промес. Нидерландский нападающий возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона РПЛ с 12 голами.

28-летний полузащитник "Спартака" Роман Зобнин провел 200-й матч в составе красно-белых. Футболист, перешедший в команду в 2016 году, является чемпионом России сезона-2016/17, победителем Кубка России сезона-2021/22, обладателем суперкубка страны 2017 года.

Футболисты "Спартака" провели матч в ретро-форме с классическим ромбом. Как объяснила пресс-служба клуба, данное решение было принято в честь 100-летия клуба, чтобы отдать дань уважения истории команды.

"Спартак" продлил беспроигрышную серию до девяти матчей в различных турнирах. За этот период команда одержала восемь побед и один раз сыграла вничью. Последнее поражение красно-белые потерпели в матче РПЛ против "Ростова" (2:4) 11 сентября.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. "Торпедо" располагается на последней, 16-й позиции с 6 очками. В следующем туре "Спартак" 5 ноября сыграет в гостях с "Сочи". "Торпедо" днем позднее встретится на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

14

11

3

0

36

43

5

38

2

"Спартак"

15

10

2

3

32

37

16

21

3

ЦСКА

15

8

5

2

29

29

15

14

4

"Ростов"

15

8

5

2

29

27

21

6

5

"Динамо"

15

7

5

3

26

30

18

12

6

"Краснодар"

14

7

3

4

24

27

20

7

7

"Ахмат"

15

7

2

6

23

23

23

0

8

"Оренбург"

15

7

1

7

22

28

34

-6

9

"Сочи"

15

6

3

6

21

24

31

-7

10

"Урал"

15

5

2

8

17

17

26

-9

11

"Крылья Советов"

15

4

5

6

17

17

22

-5

12

"Пари НН"

15

3

4

8

13

18

27

-9

13

"Факел"

15

1

9

5

12

18

28

-10

14

"Локомотив"

15

3

3

9

12

17

30

-13

15

"Химки"

15

2

3

10

9

14

34

-20

16

"Торпедо"

15

1

3

11

6

7

26

-19

  

Теги:
Российский футбол
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