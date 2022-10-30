Бойкова и Козловский считают, что парное катание ждет деградация без элементов "ультра си"

Элементы требуют не просто физической силы, но и идеальной техники, мастерства и полного контроля

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Парное катание может достичь полной деградации, если фигуристы не будут внедрять элементы повышенной сложности "ультра-си". Такое мнение журналистам в воскресенье высказали чемпионы Европы 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В воскресенье Бойкова и Козловский стали победителями второго этапа Гран-при России в Сочи.

"У нас сделан акцент в программе на смену настроения, три раза меняется. Первый момент - это встреча в поезде, дальше - первая влюбленность, главный акцент - на счастливые отношения Анны и Вронского, и после первого выброса в музыке начинается какофония, это первый звоночек, что Анна сходит с ума, и заканчивается все, как в книге", - рассказала Бойкова.

Также фигуристы высказали свое отношение к исполнению элементов "ультра-си" в парном катании. "Мы на официальной тренировке сделали четверную подкрутку. Ставить элементы "ультра-си" значит координатно менять программу. Они требуют не просто физической силы, но и идеальной техники, мастерства и полного контроля. Здесь не было смысла рисковать, главные турниры впереди, нам нужно быть к ним готовыми", - отметил Козловский.

"У нас спорт, а не кружок по здоровью. Давайте запретим [Илье] Малинину прыгать четверной аксель, мальчикам - четверные. Мы в таком случае скатимся до постепенной деградации. У нас в первую очередь спорт, а не театр", - добавил фигурист.

Бойковой 20 лет, Козловскому 22 года. Они тренируются под руководством заслуженного тренера России Тамары Москвиной и Артура Минчука. Фигуристы являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. На чемпионатах Европы пара завоевала золотую (2020) и две бронзовые медали (2019, 2022).