Климов надеется, что фигуристы Акопова и Рахманин выступят на следующем этапе Гран-при

Во время произвольной программы на этапе Гран-при в Сочи Акопова упала с выезда с тройного тулупа и выброса тройного флипа

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Тренер фигуристов сборной России Карины Акоповой и Никиты Рахманина, выступающих в парном катании, Федор Климов надеется на их участие в следующем этапе Гран-при. Об этом он рассказал ТАСС в воскресенье.

30 октября Акопова и Рахманин заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Сочи, Акопова упала с выезда с тройного тулупа и выброса тройного флипа.

"Конечно, планируем обследование, уже с врачом связались. К сожалению, травма давно нас преследует, только Карина полностью знает, как с ней справляется. Была надежда, что травма не помешает. Будем стараться принять участие в следующем этапе, планируем готовиться", - сказал Климов.

"Карина чувствует нормально себя, проблема была, она с ней каталась. Мы надеялись, что травма не даст о себе знать, но уже на разминке появился дискомфорт, после первого падения появились боли, второе падение было особенно неприятно. Она молодец, что продолжила, боролась до конца, будем стараться вылечиться, исправить ситуацию, работа уже пошла хорошая. Не было ли мыслей сняться? Я доверяю в этом смысле ребятам - она знает, может ли продолжать, программа поставлена так, что есть отрезок, где нет прыжковых элементов, если она чувствует, что может, продолжает, если совсем плохо - останавливается", - добавил специалист.

Акоповой 19 лет, Рахманину 23 года, пара тренируется в Сочи под руководством олимпийского чемпиона 2014 года в командном турнире Федора Климова. На чемпионате России в декабре 2021 года Акопова и Рахманин заняли шестое место.