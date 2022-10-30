Гол Головина помог "Монако" обыграть "Анже" в матче чемпионата Франции по футболу

Россиянин забил через 15 минут после выхода на замену

ТАСС, 30 октября. "Монако" дома со счетом 2:0 обыграл "Анже" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Луи II".

В составе победителей голы забили Брель Эмболо (54-я минута), Александр Головин (70). На 41-й минуте нападающий "Монако" Виссам Бен Йеддер не реализовал 11-метровый.

Для Головина этот гол стал вторым в текущем сезоне, ранее российский полузащитник отличился 18 сентября в матче против "Реймса" (3:0). В матче против "Анже" Головин вышел на замену на 55-й минуте. Также в сезоне-2022/23 он отдал две голевые передачи.

"Монако" благодаря победе поднялся на шестое место турнирной таблицы, команда набрала 24 очка. "Анже" идет на последнем, 20-м месте с 8 очками. В следующем туре "Монако" сыграет в гостях с "Тулузой" 6 ноября, "Анже" днем ранее примет "Ланс".