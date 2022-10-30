Фигуристка Талалайкина получила разрешение для выступления на всероссийских турнирах

ТАСС, 30 октября. Мария Талалайкина сможет выступать на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию. Об этом ТАСС в воскресенье заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Талалайкина в декабре прошлого года получила разрешение на смену спортивного гражданства, чтобы выступать за сборную Италии. В октябре нынешнего года фигуристка решила вернуться в Россию, в Санкт-Петербург - в группу Евгения Рукавицына.
"Талалайкина получила официальное разрешение федерации для выступления на всероссийских соревнованиях", - сказал Коган.
Талалайкиной 20 лет, ее лучшим результатом является третье место в финале Кубка России 2020 года.