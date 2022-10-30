Фигуристка Талалайкина получила разрешение для выступления на всероссийских турнирах

В конце 2021 года она получила разрешение на смену спортивного гражданства, чтобы выступать за сборную Италии

ТАСС, 30 октября. Мария Талалайкина сможет выступать на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию. Об этом ТАСС в воскресенье заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Талалайкина в декабре прошлого года получила разрешение на смену спортивного гражданства, чтобы выступать за сборную Италии. В октябре нынешнего года фигуристка решила вернуться в Россию, в Санкт-Петербург - в группу Евгения Рукавицына.

"Талалайкина получила официальное разрешение федерации для выступления на всероссийских соревнованиях", - сказал Коган.

Талалайкиной 20 лет, ее лучшим результатом является третье место в финале Кубка России 2020 года.