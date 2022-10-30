Фигурист Ерохов заявил, что абсолютно недоволен своим прокатом на Гран-при России

В воскресенье спортсмен занял второе место на этапе Гран-при в Сочи

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Алексей Ерохов остался недоволен своим выступлением с произвольной программой на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Сочи. Об этом Ерохов рассказал журналистам в воскресенье.

Ерохов занял второе место по итогам двух программ на этапе Гран-при России, допустив ряд ошибок в произвольной программе.

"Абсолютно недоволен, не получилось практически ничего - ни одного чистого сложного элемента не было, поставлю себе единичку с минусом. Был очень хорошо готов, вчера было волнение, но сегодня просто хотел выполнить свою работу. Сейчас вернемся в Москву и будем думать, почему это произошло", - сказал Ерохов.

"Мне посчастливилось откатать хорошо короткую программу. У нас достаточно сильная конкуренция в сборной, с этим у нас все в порядке. Конечно, надеюсь попасть в финал Гран-при иначе зачем выступать, если не хотеть туда пробиться?" - добавил он.

Ерохову 23 года, с 2011 по 2020 год он тренировался в группе Этери Тутберидзе, под руководством которой стал чемпионом мира среди юниоров 2018 года. В июле 2020 года фигурист перешел в группу к Виктории Буцаевой.